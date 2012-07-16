Добрый день, есть готовый сайт на Joomla + Virtuemart. Задачи такие: - не работает Lightbox, нужно исправить - нужно сделать дизайн кроссбраузерным, т.к. сейчас не всегда коректно ...
Верстка под Битрикс
Здравствуйте!
Интересует верстка готового шаблона (HTML) на 1С-Битрикс. Работа через договор (ИП) + так же прошу сообщить Вашу цену!
Заявки фрилансеров
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