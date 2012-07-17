Доработка сайта на Joomla + Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок151 просмотр

Добрый день,

есть готовый сайт на Joomla + Virtuemart.

Задачи такие:

- не работает Lightbox, нужно исправить

- нужно сделать дизайн кроссбраузерным, т.к. сейчас не всегда коректно отображается.

Joomla
13 лет назад
palp99
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работу выполнил быстро, качественно и недорого. Всем доволен.
Точное задание и моментальная оплата - сотрудничеством доволен!)

Заявки фрилансеров

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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