Флеш занавес для онлайн кинотеатра, рисунок есть.

Сделать флеш занавес здесь http://www.zzumer.com/Serialy_russkie_films/soldaty/

Занавес должен первым слоем и раскрываться приблизительно за 2 секунды.

На закрытом занавесе должна быть стрелочка, как на плеере, при нажатии на которую занавес начинает раздвигаться с одновременным запуском фильма.

В проекте пишем цену и срок.

Внизу ссылочка на картинку с занавесом.