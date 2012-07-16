Флеш занавес для онлайн кинотеатра, рисунок есть.

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Сделать флеш занавес здесь http://www.zzumer.com/Serialy_russkie_films/soldaty/

Занавес должен первым слоем и раскрываться приблизительно за 2 секунды.

На закрытом занавесе должна быть стрелочка, как на плеере, при нажатии на которую занавес начинает раздвигаться с одновременным запуском фильма.

В проекте пишем цену и срок.

Внизу ссылочка на картинку с занавесом.

13 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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