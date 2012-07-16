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Флеш занавес для онлайн кинотеатра, рисунок есть.
Сделать флеш занавес здесь http://www.zzumer.com/Serialy_russkie_films/soldaty/
Занавес должен первым слоем и раскрываться приблизительно за 2 секунды.
На закрытом занавесе должна быть стрелочка, как на плеере, при нажатии на которую занавес начинает раздвигаться с одновременным запуском фильма.
В проекте пишем цену и срок.
Внизу ссылочка на картинку с занавесом.
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