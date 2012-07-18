Необходимо внести ряд изменений в vamshop 1.67 Вывод атрибутов на страницах списка товаровм и возможность добавления товара в корзину с выбранным атрибутом не заходя на страницу товара.
Дорабока YML выгрузки для условий Яндекса
Необходимо доработать YML выгрузку с учетом следующих требований:
1) Сделать статус "под заказ" на определенные категории
если ($tb_product.product_availability='dvuh-dney.gif' OR $tb_product.product_availability='sutok.gif') available=\"true\"
а если $tb_product.product_availability='podzakaz.gif' или иное тогда available="false"
2) переделать все названия товаров с БОЛЬШОГО регистра в маленький, например
ХИЖАК 28гр. ХРОМ ------- Хижак 28гр. Хром
Оригинал скрипта я предоставлю, требуется простое и эффективное решение этих задач.
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