Дорабока YML выгрузки для условий Яндекса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок108 просмотров

Необходимо доработать YML выгрузку с учетом следующих требований:

1) Сделать статус "под заказ" на определенные категории

если ($tb_product.product_availability='dvuh-dney.gif' OR $tb_product.product_availability='sutok.gif') available=\"true\"

а если $tb_product.product_availability='podzakaz.gif' или иное тогда available="false"

2) переделать все названия товаров с БОЛЬШОГО регистра в маленький, например

ХИЖАК 28гр. ХРОМ ------- Хижак 28гр. Хром

Оригинал скрипта я предоставлю, требуется простое и эффективное решение этих задач.

13 лет назад
fobf
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Все было сделано быстро и успешно. Рекомендую!
Было приятно поработать. Четкое Т.З. Адекватная критика и понимание ситуации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад