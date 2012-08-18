Необходимо внести ряд изменений в vamshop 1.67 Вывод атрибутов на страницах списка товаровм и возможность добавления товара в корзину с выбранным атрибутом не заходя на страницу товара.
Скрипт на основе Яндекс.Карт
Нужно разработать скрипт на основе Яндекс.Карте на php+mysql+java и тп.
Что должно быть:
Каталог объектов с рубриками;
Для каждой рубрики свой картинка, какая будет отображаться на карте;
Для объекта должно добавлять и отображаться: название, телефон, адрес, ражим работы, описание;
Все объекты должны отображаться на карте на сайте;
Возможность для пользователей добавлять объекты с ручной модерацией администратором;
Поиск по карте и объектам: поиск должен осуществлять как по адресу объекта, так и по названию и описанию.
Плюс будут дальнейшие доработки к этому скрипту, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Ориентировочный срок и цену писать в icq: 914121, или на почту: [email protected]
Макет дизайна есть, покажу при общении.
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Заявки фрилансеров
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