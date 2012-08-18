Скрипт на основе Яндекс.Карт

Нужно разработать скрипт на основе Яндекс.Карте на php+mysql+java и тп.

Что должно быть:

Каталог объектов с рубриками;

Для каждой рубрики свой картинка, какая будет отображаться на карте;

Для объекта должно добавлять и отображаться: название, телефон, адрес, ражим работы, описание;

Все объекты должны отображаться на карте на сайте;

Возможность для пользователей добавлять объекты с ручной модерацией администратором;

Поиск по карте и объектам: поиск должен осуществлять как по адресу объекта, так и по названию и описанию.

Плюс будут дальнейшие доработки к этому скрипту, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!

Ориентировочный срок и цену писать в icq: 914121, или на почту: [email protected]

Макет дизайна есть, покажу при общении.