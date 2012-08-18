Скрипт на основе Яндекс.Карт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки156 просмотров

Нужно разработать скрипт на основе Яндекс.Карте на php+mysql+java и тп.

Что должно быть:

Каталог объектов с рубриками;

Для каждой рубрики свой картинка, какая будет отображаться на карте;

Для объекта должно добавлять и отображаться: название, телефон, адрес, ражим работы, описание;

Все объекты должны отображаться на карте на сайте;

Возможность для пользователей добавлять объекты с ручной модерацией администратором;

Поиск по карте и объектам: поиск должен осуществлять как по адресу объекта, так и по названию и описанию.

Плюс будут дальнейшие доработки к этому скрипту, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!

Ориентировочный срок и цену писать в icq: 914121, или на почту: [email protected]

Макет дизайна есть, покажу при общении.

JavaMySQLPHP
13 лет назад
Alon
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$250
4 дня
Заказал разработку скрипта на основе Яндекс.Карт. Всё ок.

Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад