Приветствую. 1) Мы работаем без предоплат 2) Возможна поэтапная оплата,но только после получения и проверки исходников. 3) Каждый этап должен быть по своему законченный Если эти условия Вам подходят - ...
Создание сайта на Drupal 7
Сайт в котором можно будет делать определенные прогнозы на бирже, рисуя их на графике
пишем цену и сроки в проект
Заявки фрилансеров
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