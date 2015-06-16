Парсер контента "под ключ"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок132 просмотра

Требуется осуществить перенос контента из одного самописного движка в CMS WordPress под ключ, т.е. полностью, с соответствием автором, дат публикации, заголовков и текстов статей.

Подробности - в скайпе.

WordPress
13 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zonder_parsers
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Zonder_parsers
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шахматы

    $1000

    Приветствую. 1) Мы работаем без предоплат 2) Возможна поэтапная оплата,но только после получения и проверки исходников. 3) Каждый этап должен быть по своему законченный Если эти условия Вам подходят - ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой парсер сайта

    Первый сайт http://www.kinderdress.ru - необходимо спарсить все товары от туда в .CSV. По примеру одного товара http://www.kinderdress.ru/item.php?id=267 Столбцы: Название "ФУТБОЛКА MINYMO" Категория "Мальчики" Производитель "Mynimo" Наличие "1" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дописать админку на asp или написать новую на php

    $800

    Есть сайт написаный на asp, есть недоделаная админка к нему. Сайт простой , тематика - Туризм, продажа туров . Нужно дописать админку на asp или полностью переписать сайт и админку на пхп. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Wordpress

    $250

    Требуется специалист по CMS Wordpres для создания сайта для интернет-аптеки. Нужно натянуть готовую вёрстку на движок. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной связи. Портфолио работ ...

    WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Личный кабинет с балансом

    Нужно сделать на сайте личный кабинет, в котором бы польтзователь мог иметь свой баланс и пополнять не только через PayPal, но и через такие популярные платежные системы как WebMoney или ROBOKassa и тд. За ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад