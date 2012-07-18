Простой парсер сайта

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Завершен16 заявок169 просмотров

Первый сайт http://www.kinderdress.ru - необходимо спарсить все товары от туда в .CSV.

По примеру одного товара http://www.kinderdress.ru/item.php?id=267

Столбцы:

Название "ФУТБОЛКА MINYMO"

Категория "Мальчики"

Производитель "Mynimo"

Наличие "1"

Размеры "92", "98", "104" (значит будет заполнено 3 столбца с заголовком "Размеры")

Цвет "Зеленый"

Цена "660"

Картинка "название_картинки.jpg". А саму картинку сохранить в папку "картинки", названия не менять.

Жду адекватных цен и сроков. Спасибо.

13 лет назад
mihan90
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Оперативно, качественно, без вопросов. Идеальный исполнитель. Советую всем и сам буду продолжать сотрудничество.
Спасибо за работу, приятно сотрудничать, всё чётко! Готов к новым проектам.

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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