Сайт на Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок176 просмотров

Требуется специалист по CMS Wordpres для создания сайта для интернет-аптеки. Нужно натянуть готовую вёрстку на движок. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной связи.

Портфолио работ обязательно!

WordPress
13 лет назад
s3rious1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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