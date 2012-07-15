Нужно сделать на сайте личный кабинет, в котором бы польтзователь мог иметь свой баланс и пополнять не только через PayPal, но и через такие популярные платежные системы как WebMoney или ROBOKassa и тд. За ...
Сайт на Wordpress
Требуется специалист по CMS Wordpres для создания сайта для интернет-аптеки. Нужно натянуть готовую вёрстку на движок. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной связи.
Портфолио работ обязательно!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru Основные задачи следующие: Корпоративный цвет - голубой. 1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и пирожных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется специалист для создания сайта "под ключ" имея готовую вёрстку. CMS Drupal 6 или 7. Тематика сайта: каталог кондиционеров. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется доработать компонент Клубы (Фонды), а также Проекты для участников клубов. Сайт разрабатывается на Instant CMS. Подробное ТЗ прикреплено к проекту. 2/3 ТЗ выполнено, они отмечены в файле. Требуется довести проект до ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Скрипт по обработке почты скрипт будет лазить в почтовый ящик, брать от туда письма о регистрации, переходить по ссылке, ник будет случаное имя фамилия число, остальные поля тоже случано заполнятся. После сохранения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
создать сайт на базе CMS (дизайн имеется). Нужно создать сайт с расширенным функционалом на CMS с открытым кодом (желательно не бесплатная). Пришу обраться только тем разработчикам которые уже имели опыт в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
http://xn--80atcfj8g.xn--p1ai/ здесь лежит дизайн (картинка) сайта. Исходник есть в PSD Задача - сделать сайт. В прилагаемом файле Описание сайта. Сайт простой, желательно на CMS Joomla! (версию - предлагайте) Критерии выбора Исполнителя: ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
нужно сделать карту товара virtuemart по такому стилю http://www. elite-paint. com/show_painting.php?id=166&lang=ru нужно чтобы такие показатели как тема, стиль, размер..... были как ссылки на категорий и автоматически перечислялись исходя из выбранных категорий куда ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $15
Нужно: написать модуль под DLE для сайта www.one-hd.ru - т.е сделать кнопку - (видео не работает). пример - http://www.tvcok.ru/film/obvinyaemyij.htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую, господа! Нужно доработать сайт на Вордпресс: 1) Сделать рамки вокруг фото на внутр страницах , пример: http://mushrooms.ca/nutrition/concerns.aspx 2) Сделайте все внутренние страницы , ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад