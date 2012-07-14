Надо сделать сайт (дизайн есть)

http://xn--80atcfj8g.xn--p1ai/ здесь лежит дизайн (картинка) сайта. Исходник есть в PSD

Задача - сделать сайт.

В прилагаемом файле Описание сайта. Сайт простой, желательно на CMS Joomla! (версию - предлагайте)

Критерии выбора Исполнителя: его опыт в программировании, качество работы, стоимость работы, срок работы.

Я имею представление, сколько это стоит, но тем не менее хотел бы услышать пожелания ваши.

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