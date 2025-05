Решить проблему с Tools::unSerialize в Prestashop

При попитке использования модуля Многоуровневой навигации, он толком не работает, появляются ошибки в логе [Sat Jul 14 15:58:51 2012] [error] [client 217.20.179.145] PHP Fatal error: Call to undefined method Tools::unSerialize() in /var/www/print-service.com.ua/modules/blocklayered/blocklayered.php on line 4147, referer: http://print-service.com.ua/administrator/index.php?tab=AdminModules&conf=13&token=148a2221c4e79d0452f8e1c8ef26f596&tab_module=front_office_features&module_name=blocklayered

Нужно выяснить в чем проблема и устранить. Presta 1.4.8