Нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок179 просмотров

Нуже скрипт для стоматического выравнивания картинок в блоке.

То есть: если логотипов 10 – в одну строку, а если 12 – в две строки, увеличив размер. При этом на первой 8, а на второй 4 по центру.

Вот сам сайт (в футере размещен этот блок где нужен скрипт — Партнеры)

union.netskyby.ru

13 лет назад
NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Все сделано в срок. Советую!
Своевременная оплата очень порадовала. Рекомендую

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад