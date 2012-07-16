Нуже скрипт для стоматического выравнивания картинок в блоке.

То есть: если логотипов 10 – в одну строку, а если 12 – в две строки, увеличив размер. При этом на первой 8, а на второй 4 по центру.

Вот сам сайт (в футере размещен этот блок где нужен скрипт — Партнеры)

union.netskyby.ru