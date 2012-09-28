здравствуйте. требуется специалист по virtuemart: нужно "донастроить" регистрацию пользователей (необходимые поля) и оформление заказа (упростить стандартную форму оформления заказа - свести до одного шага, на котором можно выбрать и способы доставки, оплаты и т.д.), ...
Календарь для Joomla 2.5.4 с привязкой статей
Сделать календарь для Joomla 2.5.4 с привязкой статей по определенной дате (не по дате публикации).
Задача 1:
1. Возможность привязки статьи к дате (в этом случае статья будет отображена даже, если она была написана в другой день)
а)материал фиксируется по дню и месяцу, повторяясь из года в год,
б)что-то привязано только ко дню недели,
в) что- то привязано к полной дате.
2. Добавить возможность переключения календаря на новый (григорианский календарь, наши обычные даты) и старый стиль (Юлианский календарь, т.е минус 13 дней)
Или Задача 2 min:
Для Joomla 1.5 задача реализована в Jalendar 0.7.1
http://www.netshop24.ru/joomla/components/1138-component-jalendar071.html
min задача - простая подтяжка возможностей как у указанного календаря под джумлу 2.5., можно написать свой код.
Возможны ваши варианты реализации, сроки особо не горят, готово должно быть к концу августа, т.ч. сроки и стоимость по договоренности.
Называйте, если готовы взяться.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Приветствую! Ищется программист, для доработки CMS:Битрикс. Проект один, долгосрочный. Интернет-магазин интегрированный с 1С В комментариях пожалуйста указывайте: 1. Опыт работы с Битриксом 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, нужно интегрировать сверстанный html + css на DLE 9.5. Сайт уже на хостинге. Какртинки в приложениях.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется грамотный специалист для интеграции верстки в Битрикс версию Стандарт. Требуется наличие телефона или скайпа, для поддержания постоянной связи. Если сработаемся, будут довольно частые заказы. Наличие портфолио по битриксу обязательно, исполнителя выберу в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим mysql запрос который бы возвращал ближайшие 10 незанятых значений поля до переданного аргумента и после переданного аргумента. Т.е. если я передал id = 20, то mysql выдавал мне ближайшие 10 id ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Создать скрипт выгрузки/загрузки даных MySQL Товары из одной БД необходимо перемещать в другую БД, ТЗ приложено.Закрыт13 лет назад
Требуется взять готовый шаблон для Joomla с этого сайта http://joomlaxtc.com/, адаптировать его (немного видоизменить), и привинтить к CMS. Другими словами, требуется специалист по Joomla, возможно для постоянного сотрудничества. Срочно!Веб-программирование21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен модуль фотогалереи для сайта под управлением 1С-Bitrix. ICQ 237-584-677Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
доработка интернет магазинаЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно автоматизировать управление ставками на Яндекс.Маркете с помощью API Я.Маркет (только рекомендованные ставки 5 место+1%) Прошел регистрацию приложения, написал по документации скрипт - не могу понять что дальше. Магазин на MODx(что не суть ...Завершен13 лет назад