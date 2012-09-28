Сделать календарь для Joomla 2.5.4 с привязкой статей по определенной дате (не по дате публикации).

Задача 1:

1. Возможность привязки статьи к дате (в этом случае статья будет отображена даже, если она была написана в другой день)

а)материал фиксируется по дню и месяцу, повторяясь из года в год,

б)что-то привязано только ко дню недели,

в) что- то привязано к полной дате.

2. Добавить возможность переключения календаря на новый (григорианский календарь, наши обычные даты) и старый стиль (Юлианский календарь, т.е минус 13 дней)

Или Задача 2 min:

Для Joomla 1.5 задача реализована в Jalendar 0.7.1

http://www.netshop24.ru/joomla/components/1138-component-jalendar071.html

min задача - простая подтяжка возможностей как у указанного календаря под джумлу 2.5., можно написать свой код.

Возможны ваши варианты реализации, сроки особо не горят, готово должно быть к концу августа, т.ч. сроки и стоимость по договоренности.

Называйте, если готовы взяться.