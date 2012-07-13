Создать скрипт выгрузки/загрузки данных MySQL

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Создать скрипт выгрузки/загрузки даных MySQL

Товары из одной БД необходимо перемещать в другую БД, ТЗ приложено.

MySQL
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

phpscript
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

phpscript
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад