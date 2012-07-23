Помощь по API Яндекс.Маркета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка132 просмотра

Нужно автоматизировать управление ставками на Яндекс.Маркете с помощью API Я.Маркет (только рекомендованные ставки 5 место+1%)

Прошел регистрацию приложения, написал по документации скрипт - не могу понять что дальше.

Магазин на MODx(что не суть важно).

MODX
13 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Дмитрий отлично справился с заданием, не смотря на то, что ранее был знаком с темой не очень плотно - сделал всё быстро и без лишних вопросов. Сразу уловил суть. Компетенция и профессионализм - налицо. Рекомендую.
Сотрудничество прошло замечательно. Дмитрий дал время на разбор задачи. Оплатил своевременно, без запинок. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад