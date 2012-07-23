Есть готовый движок на ASP.NET MVC. Нужно добавить авторизацию с помощью Facebook и Twitter
Помощь по API Яндекс.Маркета
Нужно автоматизировать управление ставками на Яндекс.Маркете с помощью API Я.Маркет (только рекомендованные ставки 5 место+1%)
Прошел регистрацию приложения, написал по документации скрипт - не могу понять что дальше.
Магазин на MODx(что не суть важно).
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Заявки фрилансеров
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