Приватный проект для Кличко Василия

$5400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

iOS, Android + 2 сайта под ключ

AndroidiOS
13 лет назад
constanta953
Константин 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$5400
45 дней
Василий взялся за проект дополнительно наняв команду разработчиков, которые по факту не справились с задачей. Все разумных сроки были нарушены. Проект вместо 2,5 месяцев делали 7 месяцев, но так и не сдали. Произошел разрыв отношений с моей стороны.

Заявки фрилансеров

istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад