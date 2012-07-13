DataLife Engine. Доработать часть функционала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

DataLife Engine. Доработать часть функционала

Задание не большое сроки 2 дня, начинать сразу после утверждения ТЗ

тематика эро

ICQ#: 559269571

ICQ#: 8355400

skype: adsfghgfds

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стоимость от вас

13 лет назад
vasinet2
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров