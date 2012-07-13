###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Знания в области ...
Наладить работу плагина на Wordpress
Не работает плагин, вероятно не совместим с шаблоном! Посмотрим как будет выполнена данная работа, затем будут еще задания!
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