Наладить работу плагина на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки142 просмотра

Не работает плагин, вероятно не совместим с шаблоном! Посмотрим как будет выполнена данная работа, затем будут еще задания!

WordPress
13 лет назад
work43lancer
Рустам 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Отлично все сделано! Быстро! Буду обращаться еще. Рекомендую!
Очень позитивный и не жадный заказчик :-) надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программист рhp, фреймворк kohana

    ###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Знания в области ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки форума DLE

    $250

    Форум – forum.i-mash.ru Движок – DLE Forum 2.5 (http://www.dle-files.ru) Суть доработок: Необходимо темам форума присваивать экспертов с возможностью редактирования и отображения на сайте. подробное ТЗ в прикрепленном файле

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модули для DLE 9.6

    $130

    1) Нужно создать рандомизатор анкет с разделением, анкеты загруженные админом должны быть всегда ниже по позициям чем анкеты пользователей, рандом должен осуществляться раз в сутки. 2) Подключить платежную систему Web Money. В ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP, замена текста в файле .doc Ms Word (2003)

    $100

    Требуется написать 2-е PHP функции, работающими с файлами Ms Word (не .docx, а родной формат): 1. docReadFile($file_path) - читает doc файл, возвращает только plain-текст с разделенный по абзацам, без форматирования. ...

    DebianLinuxPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подключить osCommerce к SAP

    Добрый день! у меня есть очень интересный проект для профессионала в php. Нужно подключить osCommerce к SAP. Мы уже как то пробовали подключиться, но у нас не получилось. Тоесть, основная масса кода ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить модули к Джумла

    $50

    Имеется сайт на joomla 2.5, необходимо: 1. прикрутить агрегатор платежных систем для работы с физическими лицами (на ваш выбор, тот с которыми вы уже работали,например робокасса, не на магазин, а на просто сайт на ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать php скрипт с БД

    $100

    Подробное тех задание вышлю персонально тому кто возьмется за работу! Оплата $60 долларов. срок: до 27.07.2012 +$40 долларов премия если всё будет сделанно четко и вовремя Условие: возможность в любой момент ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос информации на новый сайт

    $500

    Описание проекта: Перенос информации со старого сайта, на новый. Парсинг новой информации, на новый сайт Основные задачи, стоящие перед специалистом: - перенос информации (данные из БД, картинки) со старого ...

    JoomlaMySQLPHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад