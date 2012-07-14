Доработки форума DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок302 просмотра

Форум – forum.i-mash.ru

Движок – DLE Forum 2.5 (http://www.dle-files.ru)

Суть доработок: Необходимо темам форума присваивать экспертов с возможностью редактирования и отображения на сайте.

подробное ТЗ в прикрепленном файле

DLE
13 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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