У меня есть BuddyPress и в его составе установлен bbPress, нужно написать плагин, который добавит возможность при добавлении топика, добавлять голосование (как в phpBB). Пробовал установить плагин bbPress Polls - не прокатило, ...
Доработки форума DLE
Форум – forum.i-mash.ru
Движок – DLE Forum 2.5 (http://www.dle-files.ru)
Суть доработок: Необходимо темам форума присваивать экспертов с возможностью редактирования и отображения на сайте.
подробное ТЗ в прикрепленном файле
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Заявки фрилансеров
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