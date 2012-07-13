Плагин для WP (BP & bbP)

У меня есть BuddyPress и в его составе установлен bbPress, нужно написать плагин, который добавит возможность при добавлении топика, добавлять голосование (как в phpBB).

Пробовал установить плагин bbPress Polls - не прокатило, там по-видимому нужна отдельная инсталляция bbPress, а не в составе BuddyPress, либо версия плагина уже старая.

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