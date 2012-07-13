Видеохостинг на Phpmotion 3.5

Необходимо сделать видеохостинг на базе движка Phpmotion. Имеется в наличии PSD-шаблон, который надо будет сверстать и на него "натянуть" движок.

Если вы уверены, что с этим справится другой скрипт – мне не принципиально. Нужно: чтоб была работа и с видео, и с музыкой, загрузка видео, конвертация файлов, популярные видео, самые просматриваемые, теги, рубрики, embed code для прогрывания с других сайтов (youtube, vimeo, VK), регистрация, рейтинг пользователей и т.п.

Хорошо, если у вас имеется опыт работы по созданию подобных порталов.

От вас жду примерные сроки и цену за работу.