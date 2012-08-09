Написать парсер

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Завершен13 заявок225 просмотров

Требуется база данных с сайта tiu.ru т.е производители товаров и предприятия по оказанию услуг, с номерами телефонов, адресами и.т.д, дополнительно номера телефонов в отдельном файле.

13 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Очень качественно.
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад