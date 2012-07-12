Нужно доработать сайт на Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Срочно доработать сайт в соответствии с ТЗ.

Работу необходимо выполнить к Понедельнику!

Все подробности и материалы в прикрепленном файле.

Оплата 11000р

13 лет назад
iBee
Иван 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров