Приватный проект для Владислава Ещенко

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка202 просмотра

Создать 3 однотипных ресурса на базе Joomla.

Создать сайт-ретранслятор, подключить к нему ресурсы.

Подключить уже готовый сайт либо сделать копию сайта.

Joomla
13 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$1000
17 дней

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад