Одна страница с голосованием соц. сетей за фото

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки93 просмотра

Должна быть 1 страница, на которой размещаются правила конкурса, блок фотографий, за которые можно голосовать с помощью лайков в соц.сетях (вконтакте и фейсбук). Дизайн есть интересует верстка+программинг

13 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров