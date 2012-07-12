Доработка для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок108 просмотров

Для интернет-магазина нужно создать и установить:

1) форму быстрого заказа

2) функцию обратного звонка

Уважаемые фрилансеры пишите предложение о цене данной работы.

13 лет назад
darya1984
Дарья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров