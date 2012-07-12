Здравствуйте, нужно сделать полуавтоматический парсер (информации) и видео под доп.поля. Также нужно вывести торрент на отдельную страницу. Торрент уже реализован. Что значит парсер информации, и видео? Это информации в виде обоев, ...
Доработка для интернет-магазина
Для интернет-магазина нужно создать и установить:
1) форму быстрого заказа
2) функцию обратного звонка
Уважаемые фрилансеры пишите предложение о цене данной работы.
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