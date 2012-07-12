ShopScript - написать скрипт выставления счета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

в корзине автоматически должны формироваться и выставляться счета для пользователя при оформлении товара в корзине: на основе контактных данных, заказанных товаров, нумерации счетов и реквизитов продавца-магазина.

выставленные счета должны быть видны админу в админке.

ориентировочную стоимость и срок пишите сразу.

13 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров