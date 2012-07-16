Слайд-шоу jQuery

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Завершен3 заявки209 просмотров

Для шапки сайта на джумле нужно сделать слайд-шоу. Что-то вроде этого http://flexidev.co.za/projects/flexislider/ только со ссылками.Для опытных разработчиков! Стандартные решения не подходят.

JoomlajQuery
13 лет назад
Katerina4384
Екатерина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Стас сделал всё очень быстро, грамотно и так, как мне хотелось. Приятно было общаться и работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень хороший заказчик. Четкая задача, своевременная оплата, приятна в общении.

Заявки фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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