Смысл в следующем - если пройти по ссылке http://www.booking.com/hotel/fr/concorde-la-fayette.ru.html?sid=71498edfcd13bbd47de6eb88c6525bb2;dcid=1 Подождать 5-10 секунд справа внизу экрана, появится 2 окошка ============================================= Последнее бронирование произведено 8 мин назад из страны ...
Учет товаров
нужен не сложный скрипт.
добавление товаров - категории. стоимости. подсчет
в основном работа с подсчетом
ничего сверх сложно. записать. подсчитать. вывести. если надо пересчитать. что пришло, что отгрузили
за пару дней справитесь
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