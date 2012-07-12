Учет товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок138 просмотров

нужен не сложный скрипт.

добавление товаров - категории. стоимости. подсчет

в основном работа с подсчетом

ничего сверх сложно. записать. подсчитать. вывести. если надо пересчитать. что пришло, что отгрузили

за пару дней справитесь

13 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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