Написать скрипт расчета даты доставки (ShopScript)

Нужно написать скрипт, который будет считать дату ближайшей доставки по след условиям:

Москва и Питер

если заказ пришел:

в понедельник до 16-00 - доставка вторник

в понедельник после 16-00 - доставка четверг

во вторник в любое время - доставка четверг

в среду до 16-00 - доставка четверг

в среду после 16-00 - доставка суббота

в четверг любое время - доставка в субботу

в пятницу до 16-00 - доставка в субботу

в пятницу после 16-00 - доставка во вторник

в субботу и воскресенье в любое время - доставка во вторник

skype teeibee

icq 437162915