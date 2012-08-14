Написать скрипт расчета даты доставки (ShopScript)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки117 просмотров

Нужно написать скрипт, который будет считать дату ближайшей доставки по след условиям:

Москва и Питер

если заказ пришел:

в понедельник до 16-00 - доставка вторник

в понедельник после 16-00 - доставка четверг

во вторник в любое время - доставка четверг

в среду до 16-00 - доставка четверг

в среду после 16-00 - доставка суббота

в четверг любое время - доставка в субботу

в пятницу до 16-00 - доставка в субботу

в пятницу после 16-00 - доставка во вторник

в субботу и воскресенье в любое время - доставка во вторник

skype teeibee

icq 437162915

13 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

phpscript
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена точно в срок, точно как требовалось. Все отлично. Сотрудничеством очень доволен.
Отличный заказчик. Приятный человек Четкое задание и своевременная оплата. рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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phpscript
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад