Бюджет по договоренности

Нужно совместить jQuery mp3 плеер и слайдер

Блиц-задача – нужно для промо-страницы совместить HTML5 плеер mp3 и слайдер таким образом, чтобы:

- при загрузке страницы слайдер листается сам (это и так в настройках сейчас установлено)

- в момент запуска кнопки проигрывателя должен перестать листать слайдер в автоматическом режиме

- возобновить листание нужно после того когда трек проиграется до конца или когда пользователь остановит проигрывание сам

Страница http://test.itline.ru/cupromo/index-slider.html

Код плеера дам (есть лицензия на http://codecanyon.net/item/universal-html5-audio-player/1104759) или можно воспользоваться пллером с www.jplayer.org/

Собственно, весь остальной код тоже вышлю.

Самое главное – сделать все в течение 1 дня.