Нужно совместить jQuery mp3 плеер и слайдер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

Бюджет по договоренности

Нужно совместить jQuery mp3 плеер и слайдер

Блиц-задача – нужно для промо-страницы совместить HTML5 плеер mp3 и слайдер таким образом, чтобы:

- при загрузке страницы слайдер листается сам (это и так в настройках сейчас установлено)

- в момент запуска кнопки проигрывателя должен перестать листать слайдер в автоматическом режиме

- возобновить листание нужно после того когда трек проиграется до конца или когда пользователь остановит проигрывание сам

Страница http://test.itline.ru/cupromo/index-slider.html

Код плеера дам (есть лицензия на http://codecanyon.net/item/universal-html5-audio-player/1104759) или можно воспользоваться пллером с www.jplayer.org/

Собственно, весь остальной код тоже вышлю.

Самое главное – сделать все в течение 1 дня.

HTMLjQuery
13 лет назад
badsmiley
Олег 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Калькулятор вкладов - составить формулу

    Приветствую! К сожалению, не нашел нужной рубрики, поэтому занес в данную. В личные сообщения скину ссылку на калькулятор вкладов - нужно составить корректную формулу, по которой идет расчет, с пояснениями. Разработчик есть, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль генерации yml файла для компонента Джумла

    $50

    Есть Джумла 1.5 и компонент Estate Agent Improved PRO. нужно сделать модуль или плагин, для выгрузки для яндекса. В связи с тем что первый исполнитель на связь не пытается выйти, а я прождал ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать меню во флеш

    Собственно есть сайт http://правительство.рф. Под шапкой есть такое меню с выбором дня и показом новостей. Нужно то же самое сделать во флеш, только немного проще. Указывайте цену сразу!!! Сделать сегодня до 12-13 часов.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен парсер

    $1000

    для сайта www.price.com.hk сделать парсер 1 продукты должны переводиться с кит. яз на рус.яз (гугл транслит)и загружаться в наш интеренет магазин. движок престашоп 2 фотографии должны копироваться тоже ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа/скрипт конвертации отчета из html в xls

    На входе папка с несколькими html файлами (пример во вложении), количество урлов может быть любое, но скорее всего их будет 11. Нужно не только конвертировать, но и удалить не нужно, что-то переместить-описано во ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект по аналогу

    $500

    нужен проект аналог http://www.websurf.ru/ в краце - проект автосерфинг, сообщество обменивающиеся трафиком на сайты участников проекта. каждый участник может быть в роли рекламодателя и работника, либо платить за просмотры своего сайта другими, либо ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт

    $50

    Есть php скрипт, отдающий mp3 файлы. В скрипте указан ID файла начиная с которого нужно искать в определенной директории и сабдомене. Нужно добавить условие для указания новых айди и новых сабдоменов. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад