Сделать Верстку на Вордпресс

catalog-spb.ru/amiron/0/menu/ вордпресс

Вот тут ворпресс, Надо сделать как тут catalog-spb.ru/amiron/ . Здесь надо

зделать — catalog-spb.ru/amiron/0/menu/ Чтоб всё ровно работало в Opere,

Mazilla, Hrome, Explorer 9,8,7 Safari. i Na Androide .

жду предложений