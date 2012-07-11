Для интернет-магазина требуется добавить всплывающее окно при оформлении заказа. При добавлении товара в корзину должно появляться всплывающее окно, которое предлагает о продолжить покупки, перейти в корзину, либо оформить заказ. Дорогие фрилансеры, пишите ...
Доработать скрипт
Есть php скрипт, отдающий mp3 файлы.
В скрипте указан ID файла начиная с которого нужно искать в определенной директории и сабдомене.
Нужно добавить условие для указания новых айди и новых сабдоменов.
Два файла в аттаче.
Заявки фрилансеров
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