Разработать веб-сервис по аналогу

Приветствую, уважаемые, разработчки!

Необходимо разработать веб-сервис по аналогии с helper.ru + доработки.

Интересует стоимость и сроки (в диапазонах ОТ и ДО). Предпочтение отдается разработчикам с опытом в данной области.

Проект не одноразовый и требует постоянных доработок, можете рассматривать его, как постоянная работа.

Подробное ТЗ будет позже.