Разработать веб-сервис по аналогу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Приветствую, уважаемые, разработчки!

Необходимо разработать веб-сервис по аналогии с helper.ru + доработки.

Интересует стоимость и сроки (в диапазонах ОТ и ДО). Предпочтение отдается разработчикам с опытом в данной области.

Проект не одноразовый и требует постоянных доработок, можете рассматривать его, как постоянная работа.

Подробное ТЗ будет позже.

13 лет назад
eugen2k
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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