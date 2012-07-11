MODx. Доработка существующего сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Требуется исправить косяки верстки и внести небольшие изменения.

Оплата по факту.

Подробности в скайпе: max-oryol

MODX
13 лет назад
leonidoss
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$500
1 день

Заявки фрилансеров

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад