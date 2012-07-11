Проект на Java + JavaScript FrameWork (любой)

Добрый день. Нужно проинсталить Wordpress + eStore + eShop на наш сайт http://britishgoods.weblab.ua. Хотя как плагин можно наверное и WP-Ecommerce или аналог. Очень понравилась тема: http://artsn.ru/estore-2-8-eshop-russkaya-tema-internet-magazina-dlya-wordpress/ Хотелось бы её ...