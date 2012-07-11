Проект на Java + JavaScript FrameWork (любой)

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки145 просмотров

Небольшой проект внутренней автоматизации, несколько этапов, начать со справочников и интерфейса работы

JavaJavaScript
13 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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