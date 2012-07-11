Доделать существующий и написать ещё 4 сайта

Добрый день.

Нужен программист (и желательно верстальщик в одном лице).

Задача: есть блог, созданный на оригинальной админке. Требуется создать ещё 3 однотипных блога (желательно на какой-нибудь надежной платформе, можно оригинальной), проставить на них перекрестные ссылки друг на друга, и создать сайт-ретранслятор (одностраничный), на котором будут выводиться ссылки на последние посты со всех четырех блогов.

Есть подробные ТЗ и все макеты.

Задача не сложная, но срок сжатый, около 2-х недель. Нужен человек свободно кодящий на PHP и SQL, и готовый вникать в чужой код.

Прошу оставлять заявки, в личку не писать. Приветствуются люди с опытом, отзывами, рейтингом.

В случае успешного выполнения, будет дальнейшее сотрудничество по этому-же проекту.