Обновление дизайна сайта

Здравствуйте

Требуется поменять структуру меню на сайте www.fi-lin.ru

1. В горизонтальном основном меню добавить кнопки

2. Убрать дополнительное вертикальное меню "Услуг", вместо разместить ссылки на соц. сети и возможность добавить "Мне нравится"

3. Меню услуг сделать вертикальным и раскрываемым

4. На главной странице сделать баннер с возможностью просмотра в услуг

5. Переделать структуру страниц услуг

Вся графика готова в ai, по требованию могу выслать.

Возможно в процессе работы потребуются дополнительные незначительные изменения. о них в процессе работы и отдельно договоримся по цене.

Сейчас интересует сколько будут стоить текущие изменения в сайте и сколько на это понадобиться времени.

С радостью приму Ваши пожелания как профессионала, возможно что то можно сделать более грамотно.

Оплату гарантирую вовремя. Возможно дальнейшее сотрудничество по обслуживанию сайта.

Заранее благодарю.

С уважением, Чагин Андрей