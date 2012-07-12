Нужно дописать небольшой граббер

Есть скрипт, берущий данные с сайта. На сайте стоит капча, скрипт должен распознавать капчу (через специальный сервис). Далее после обхода капчи необходимо просто взять данные со страницы. Обрабатывать данные не требуется.

На данный момент реализовано другим программистом чтение передача капчи на распознавание и получение ответа от него. Далее надо дописать.

Прошу сроки и стоимость. Оплата вебмани или Я.Д.