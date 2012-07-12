Нужно дописать небольшой граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок185 просмотров

Есть скрипт, берущий данные с сайта. На сайте стоит капча, скрипт должен распознавать капчу (через специальный сервис). Далее после обхода капчи необходимо просто взять данные со страницы. Обрабатывать данные не требуется.

На данный момент реализовано другим программистом чтение передача капчи на распознавание и получение ответа от него. Далее надо дописать.

Прошу сроки и стоимость. Оплата вебмани или Я.Д.

13 лет назад
giovanni10
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена безупречно! Профессионал в своем деле. Буду обращаться еще и все советую Алексея как исполнителя.
Оперативно предоставил все необходимое для работы(доступ, исходники), подробно отвечал на все возникающие во время выполнения вопросы, по ходу выполнения ТЗ не менял. Оплатил сразу после сдачи проекта. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Удаленная работа над сайтом (Битрикс)

    $2500

    Есть проект – интернет магазин строй-инструментов – stroyport.su по нему есть ряд задач – которые необходимо оперативно сделать! в связи с этим, ищем человека на удаленную работу, который решит наши задачи, ...

    AJAXCSSPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта.

    Сайт на самописном движке. Необходимо доработать административную часть таким образом, что бы появилась возможность прописывать для каждой страницы свой уникальный мета тег тайтл. Оплата строго Яндекс.деньгами. Сайт: rost-tablo.ru ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт сохранения скриншотов сайтов

    $100

    Нужен специалист, который поможет на основании Google Chrome сделать скрипт, который на сервере будет сохранять скриншоты. Также нужно сделать очередность создания скриншотов, так называемую очередность. Более подробно - пишите в личку. Также готов выслушать любые ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Плагин для Community Builder

    $90

    Имеется сайт под управлением Joomla 2.5 на котором присутствует личный кабинет, созданный на Community Builder 1.8.1 1) Требуется создать плагин для отправки данных администратору сайта из личного кабинета. 2) Отправленные данные должны экспортироваться ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется калькулятор веса крепежа

    Нужен калькулятор для рассчета веса крепежа в зависимости от вида, размера и кол-ва. По аналогии с такими калькуляторами: http://pmetiz.ru/calc http://www.optprommetiz.ru/content/calculator/ http://www.krepegh.ru/calculate/dubeli/ Сайт на Joomla 1.7. Можно в виде ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задача для спеца по js

    на сайте CMS Joomla! 2.5.2 необходимо: Зарегестрированные пользователь мог добавить адресс магазина, после утверждения администртором, адресс и контакты магазина выходили в общий список + появлялись на карте "яндекс" или "Гугл" ...

    JavaScriptJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт интерактивной загрузки фотографий на сервер

    Здравствуйте, Создание скрипта на PHP + JavaScript для интерактивной загрузки фотографий на сервер в специальном блоке без перезагрузки основной страницы (Ajax). Возможно использование Javascript фреймворка (например, Jquery). Будет использован для добавления ...

    AJAXJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер нескольких сайтов в одну базу с админкой

    необходимо ежедневно брать обновления нижеприведенным ссылкам. файлы надо переработать в текст, чтобы с ними работать по базе - поиск, фильтры и тп. обновился или нет список – не важно все равно нужно раз в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг базы туристических фирм

    $60

    Здравствуйте. Есть задача спарсить базу тур-агентств с контактной информацией, с разбивкой по городам. Сайт источник: http://firms.turizm.ru/ Выгрузка в дамп MySQL, структура бд следующая: Таблица tur_cities city_id city_name ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для работы с сервисом продвижения Твиттера

    $250

    Существует сторонний сервис, которым можно пользоваться для развития твиттер-аккаунтов - подписываться, отписываться от пользователей и так далее. Проблема в том, что эти действия можно совершать только вручную, что не очень удобно при больших объемах ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад