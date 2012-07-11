Парсинг базы туристических фирм

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Здравствуйте.

Есть задача спарсить базу тур-агентств с контактной информацией, с разбивкой по городам.

Сайт источник: http://firms.turizm.ru/

Выгрузка в дамп MySQL, структура бд следующая:

Таблица tur_cities

city_id

city_name

Таблица tur_firms

firm_id

firm_name

firm_mail (если emailов несколько записываем только первый)

firm_site

firm_tel

film_address

city_id

Думаю по названию полей все должно быть понятно.

Жду Ваших заявок.

MySQL
13 лет назад
webconsult
Сергей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mais-danel
Маис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$1
2 дня

Заявки фрилансеров

mais-danel
Маис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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