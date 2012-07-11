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Парсинг базы туристических фирм
Здравствуйте.
Есть задача спарсить базу тур-агентств с контактной информацией, с разбивкой по городам.
Сайт источник: http://firms.turizm.ru/
Выгрузка в дамп MySQL, структура бд следующая:
Таблица tur_cities
city_id
city_name
Таблица tur_firms
firm_id
firm_name
firm_mail (если emailов несколько записываем только первый)
firm_site
firm_tel
film_address
city_id
Думаю по названию полей все должно быть понятно.
Жду Ваших заявок.
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