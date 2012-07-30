с платная тех поддержка в течение существования проекта от вас требуется только техническая часть, дизайнер свой бюджет форума со всеми модулями 3000$ ежемесячная поддержка 1000$ ...
Простой информационный сайт. Срочно
Есть дизайн в cdr - необходимо СЕГОДНЯ до конца дня сделать верстку 1-ой страницы, добавив к существующему дизайну 4-5 кнопочек. Есть информация для разделов - в pdf и ppt (5 файлов) - необходимо обработать для наполнения разделов. Информационный сайт с обратной связью на любой бесплатной расширяемой CMS - нужен мощный модуль обратной связи - типа отзывы - с возможностью размещать как текс так и видео.
Все надо очень срочно и качественно. Без отзывов просьба не беспокоить.
Выбранный исполнитель
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