Простой информационный сайт. Срочно

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Завершен2 заявки222 просмотра

Есть дизайн в cdr - необходимо СЕГОДНЯ до конца дня сделать верстку 1-ой страницы, добавив к существующему дизайну 4-5 кнопочек. Есть информация для разделов - в pdf и ppt (5 файлов) - необходимо обработать для наполнения разделов. Информационный сайт с обратной связью на любой бесплатной расширяемой CMS - нужен мощный модуль обратной связи - типа отзывы - с возможностью размещать как текс так и видео.

Все надо очень срочно и качественно. Без отзывов просьба не беспокоить.

13 лет назад
nivb
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dkeeper
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Работа сделана профессионально и строго по ТЗ.

Заявки фрилансеров

Dkeeper
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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