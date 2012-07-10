Страница захвата + оплпата и партнерка в EcomTools

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

СРОЧНО!

Задачи проекта:

1) Создавать на блоге продающие страницы с помощью DreamWiever (содержание дается в Word файле)

2) Подключить их к сервису оплаты EcomTools

3) Подключить к страницам партнерскую программу EcomTools

Нужна минимальная стоимость работ.

Таких страниц с интеграцией с EcomTools необходимо сделать 3-4 штуки.

С уважением, Сергей Проценко.

Скайп: sp_origin; Тел.моб. +79139854832; почта: [email protected]

Ниже прикреплен образец одной из страниц захвата (текст)

13 лет назад
serp0008
Сергей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на 1C-Bitrix

    $2500

    Необходимо доработать сайт, созданный на 1С-Битрикс. Тема сайта- аренда и продажа недвижимости за рубежом. www. l-realty.ru в доработку сайта входят следующие модули: 1. Модуль «бронирование» (Дать возможность посетителям бронировать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Декод аудиофайлов

    Добрый день. Нужен софт по декоду аудио файлов (wav, mp3) в текст. На выходе нужен чистый тхт файл с информацией. Процесс работы софта: импортирую wav файл, нажимаю кнопку convert получаю нужную мне ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен небольшой скрипт

    Нужен js-скрипт: он должен отвечать за расположение и размер логотипов партнеров в нижней части страницы, выстраивая их в несколько строк в зависимости от количества (на шаблонах, к сожалению, не показано). Минимальное и максимальное количество логотипов ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на joomla 2.5

    Несколько страниц не работает. Надо разобраться с правами и регистраией пользователей. Запустить функцию mail. Сбился блок "Клиенты" (ошибка в одной строке скрипта). Не рабтает компонент обновления joomla. Срочно, сайт ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна форма расчета стоимости украшений

    $20

    Нужна форма расчета стоимости. Примерно так: есть список товара (позиций 10) с фиксированными ценами. Нужно чтобы люди смогли добавить необходимое кол-во товара как бы в корзину к себе и чтобы выводилась общая стоимость. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wordpress plugin

    Требуется php программист со знаниями wordpress. умение написания wordpress plugins. знание англ. на уровне чтению документации + иногда чат с клиентом. прикрепляйте резюме, ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль для DLE 9.6 лицензия

    $50

    Нужно усовершенствовать attachment, он должен отображать по мимо стандартных размер, имя и кол-во скачиваний: 1. Дата загрузки 2. MD5 3. SHA1 В админке по каждому атачу должна ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад