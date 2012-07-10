Доработка сайта на 1C-Bitrix

Необходимо доработать сайт, созданный на 1С-Битрикс.

Тема сайта- аренда и продажа недвижимости за рубежом. www. l-realty.ru

в доработку сайта входят следующие модули:

1. Модуль «бронирование» (Дать возможность посетителям бронировать доступные в указанный ими период объекты непосредственно с сайта)

2. Модуль «форма отправки сообщений» (сейчас эта форма работает некорректно- приходят сообщения с неправильной кодировкой и без указания страницы, с которой отправлена заявка или номера объекта)

3. Защита от копирования (требуется защитить информаицю на сайте от копирования - объекты, новости, статьи)

4. Подключение интернет-эквайринга (это задача не первостепенной важности, обсудим после выполнения вышеуказанных доработок)

5. Личный кабинет пользователя (кабинет должен решать несколько задач- содержать все отправленные заявки клиента, ответы наших менеджеров на них, а также показывать статус заявок- оплачены или нет, также там должны храниться счета на оплату по сделанным броням)

6. Расширенный поиск (поисковый фильтр сейчас работает совершенно некорректно- при выборе нужных полей, отфильтровывает объекты по непонятному признаку, в админке объектов подпадающих под требования фильтра много, а посетителю показываются единицы)

7. Функция iFrame. У меня есть сайты-партнеры, на которые надо перенести информацию с моего каталога с возможностью при первоначальной установке этой функции настроить желаемые области показа. Например, партнер хочет работать только с определенной страной или с определенным видом предложений, например с продажей, а с арендой не хочет. Т.е. Требуется реализовать эту функцию на других сайтах. Важно разобраться с установкой и сделать все грамотно, чтобы работало без сбоев. Эта функция была реализована на одном из сайтов, однако после внесения изменений в наш каталог на соответстующей странице сайта партнера появилось сообщение, что страница не найдена. ПОлгода все работало замечательно, пока не внесли изменения.

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