у меня проблема с выгрузкой xmap. joomla 2/5 + вирт 2.0.8. Если в базе 5000 товаров -всё выгружает в браузер и по скрипку на сервер. Если 20000 - то не ...
Доработка сайта на 1C-Bitrix
Необходимо доработать сайт, созданный на 1С-Битрикс.
Тема сайта- аренда и продажа недвижимости за рубежом. www. l-realty.ru
в доработку сайта входят следующие модули:
1. Модуль «бронирование» (Дать возможность посетителям бронировать доступные в указанный ими период объекты непосредственно с сайта)
2. Модуль «форма отправки сообщений» (сейчас эта форма работает некорректно- приходят сообщения с неправильной кодировкой и без указания страницы, с которой отправлена заявка или номера объекта)
3. Защита от копирования (требуется защитить информаицю на сайте от копирования - объекты, новости, статьи)
4. Подключение интернет-эквайринга (это задача не первостепенной важности, обсудим после выполнения вышеуказанных доработок)
5. Личный кабинет пользователя (кабинет должен решать несколько задач- содержать все отправленные заявки клиента, ответы наших менеджеров на них, а также показывать статус заявок- оплачены или нет, также там должны храниться счета на оплату по сделанным броням)
6. Расширенный поиск (поисковый фильтр сейчас работает совершенно некорректно- при выборе нужных полей, отфильтровывает объекты по непонятному признаку, в админке объектов подпадающих под требования фильтра много, а посетителю показываются единицы)
7. Функция iFrame. У меня есть сайты-партнеры, на которые надо перенести информацию с моего каталога с возможностью при первоначальной установке этой функции настроить желаемые области показа. Например, партнер хочет работать только с определенной страной или с определенным видом предложений, например с продажей, а с арендой не хочет. Т.е. Требуется реализовать эту функцию на других сайтах. Важно разобраться с установкой и сделать все грамотно, чтобы работало без сбоев. Эта функция была реализована на одном из сайтов, однако после внесения изменений в наш каталог на соответстующей странице сайта партнера появилось сообщение, что страница не найдена. ПОлгода все работало замечательно, пока не внесли изменения.
ПРошу Вас связываться со мной по почте [email protected]
Опыт и рекомендации обязательны.
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