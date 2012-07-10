Здравствуйте. Нужен плагин для вордпрес для сайта который продает билеты на развлекательные мероприятия онлайн. Суть в том, что бы после установки плагина, админ сайта мог импортировать афишу мероприятия на сайт. ...
Настроить выгрузку xmap
у меня проблема с выгрузкой xmap.
joomla 2/5 + вирт 2.0.8.
Если в базе 5000 товаров -всё выгружает в браузер и по скрипку на сервер. Если 20000 - то не выгружает. Спец. для этого переехал на выделенный сервер с процос i7 и 16 гигами оперативки. всё равно не выгружает. С php и временем выполнения игрались - ничего не помогает.
Надо настроить скрипт, чтоб работал с таймаутом или выгружал по 3000 товаров, а потом соединял в один файл для яндекса и гугла. Бюджет 500р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужна форма расчета стоимости. Примерно так: есть список товара (позиций 10) с фиксированными ценами. Нужно чтобы люди смогли добавить необходимое кол-во товара как бы в корзину к себе и чтобы выводилась общая стоимость. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется php программист со знаниями wordpress. умение написания wordpress plugins. знание англ. на уровне чтению документации + иногда чат с клиентом. прикрепляйте резюме, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Совместимый с 1.5 и 2.5. Сама программа находится в mysql на другой машине. В аттаче - структура двух табличек из БД и, для примера, пяток строк из одной.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Есть 2 прайса, 100% совпадение названий, в 1 прайсе моя цена во втором, 5 конкурентов с стоимостью доставки, задача на выходе получить прайс хл, с оптимальной ценой по стоимости товара и стоимости доставки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
На обычном корпоративном сайте нужно установить поиск от Яндекса. Как это делается по-умолчанию - http://site.yandex.ru/ ясно, но такой внешний вид поиска не укладывается в дизайн сайта. Соответственно нужно чтобы сама область поиска выглядела соответственно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
парсинг сайта(интернет магазин)Веб-программирование16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется клонировать функциональность сайта http://www.kickstarter.com/ включая денежные операции и т.д. ИЛИ предложить аналогичное решение. ТЗ в состоянии описания - о начинке административной части сайта имебтся лишь предположения. Суть - иметь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется для CMS Wordpress доработать плагин приема платежей + доработать корзину товаров. В заявках укажите стоимость работы и сроки. Подробности дополнительно по ISQ или скайпу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно разработать функционал для создания интернет-магазина, желательно для сайта работающего на Drupal7, а именно: у каждого зарегистрированного пользователя должен быть свой виртуальный баланс, который будет пополняться системой Яндекс.Деньги или QIWI. При отправке формы «купить» с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад