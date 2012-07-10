Настроить выгрузку xmap

у меня проблема с выгрузкой xmap.

joomla 2/5 + вирт 2.0.8.

Если в базе 5000 товаров -всё выгружает в браузер и по скрипку на сервер. Если 20000 - то не выгружает. Спец. для этого переехал на выделенный сервер с процос i7 и 16 гигами оперативки. всё равно не выгружает. С php и временем выполнения игрались - ничего не помогает.

Надо настроить скрипт, чтоб работал с таймаутом или выгружал по 3000 товаров, а потом соединял в один файл для яндекса и гугла. Бюджет 500р.