Сравнивание прайсов по условиям на PHP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок96 просмотров

Есть 2 прайса, 100% совпадение названий, в 1 прайсе моя цена во втором, 5 конкурентов с стоимостью доставки, задача на выходе получить прайс хл, с оптимальной ценой по стоимости товара и стоимости доставки.

PHP
13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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