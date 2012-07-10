Доработать плагин приема платежей + корзина на Wor

Нужно разработать функционал для создания интернет-магазина, желательно для сайта работающего на Drupal7, а именно: у каждого зарегистрированного пользователя должен быть свой виртуальный баланс, который будет пополняться системой Яндекс.Деньги или QIWI. При отправке формы «купить» с ...