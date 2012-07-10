здравствуйте требуется перенести сайт на фреймворк. интернет-магазин с новостной лентой. верстка и дизайн не меняются. очень много мелочей надо исправить. старый сайт infomix.ru
Доработать плагин приема платежей + корзина на Wor
Требуется для CMS Wordpress доработать плагин приема платежей + доработать корзину товаров.
В заявках укажите стоимость работы и сроки.
Подробности дополнительно по ISQ или скайпу.
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