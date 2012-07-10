Доработать плагин приема платежей + корзина на Wor

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки57 просмотров

Требуется для CMS Wordpress доработать плагин приема платежей + доработать корзину товаров.

В заявках укажите стоимость работы и сроки.

Подробности дополнительно по ISQ или скайпу.

WordPress
13 лет назад
myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров