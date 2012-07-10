Перенести сайт на фреймворк, исправить недочеты

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок173 просмотра

здравствуйте

требуется перенести сайт на фреймворк. интернет-магазин с новостной лентой. верстка и дизайн не меняются. очень много мелочей надо исправить. старый сайт infomix.ru

13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
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Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$1000
10 дней

Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
13 лет назад