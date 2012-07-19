Сайт: zebrana-cake.ru Сейчас сделан на html+js (часть контента js-ом подтягивается из xml-файлов) Нужно: 1) в разделе "Доставка" добавить текст справа, сделать стоимость доставки редактируемой (хотя бы через xml или ...
Создание плагина авторизац. через соц. сети
Необходимо сделать плагин авторизации через vk, facebook
авторизация facebook.com — http://bit.ly/NeREzW
авторизация vk.com — http://bit.ly/Mp2DlT
CMS — ShopOS(VAMShop)
пример нерабочего плагина ниже
Выбранный исполнитель
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