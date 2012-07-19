Создание плагина авторизац. через соц. сети

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка109 просмотров

Необходимо сделать плагин авторизации через vk, facebook

авторизация facebook.comhttp://bit.ly/NeREzW

авторизация vk.comhttp://bit.ly/Mp2DlT

CMS — ShopOS(VAMShop)

пример нерабочего плагина ниже

13 лет назад
A_Karpenko
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Отлично: отзывчиво, качественно, в указанные сроки
Было приятно работать с Артемом, рекомендую+

Заявки фрилансеров

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад