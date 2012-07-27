Разработать парсер на PHP для сайта CMS Joomla

Необходимо разработать парсер каталогов/товара для сайта на CMS Joomla

ПО должно иметь следующие функции

1. Так как объем данных для обработки большой, то обработка должна идти через прокси-анонимайзеры.

2. Парсинг списка каталогов с подробностями. Добавление новых каталогов. Скрипт будет запускаться по расписанию в cron, либо вручную

3. Вывод каталогов для выбора/отказа парсинга, удаления данных парсинга.

4. Парсинг выбранных каталогов и сохранение на сервере. Запускается в cron, либо вручную.

5. Сохранение данных в структуру сайта.

Оплата только по факту