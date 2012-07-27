Разработать парсер на PHP для сайта CMS Joomla

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки160 просмотров

Необходимо разработать парсер каталогов/товара для сайта на CMS Joomla

ПО должно иметь следующие функции

1. Так как объем данных для обработки большой, то обработка должна идти через прокси-анонимайзеры.

2. Парсинг списка каталогов с подробностями. Добавление новых каталогов. Скрипт будет запускаться по расписанию в cron, либо вручную

3. Вывод каталогов для выбора/отказа парсинга, удаления данных парсинга.

4. Парсинг выбранных каталогов и сохранение на сервере. Запускается в cron, либо вручную.

5. Сохранение данных в структуру сайта.

Оплата только по факту

JoomlaPHPПарсинг данных
13 лет назад
lottol
Алекс 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vergini
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
Работа выполнена профессионально и качественно. Будем сотрудничать и по другим проектам
Все хорошо

Заявки фрилансеров

vergini
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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