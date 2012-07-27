Нужно сделать модуль быстрого добавления категорий Prestashop. Для версии Престашоп 1.5/1.4.8, в виде модуля. Задача модуля: когда заходим в настройки модуля, видим интерфейс где выбираем категорию (категорий много), так что удобнее ...
Разработать парсер на PHP для сайта CMS Joomla
Необходимо разработать парсер каталогов/товара для сайта на CMS Joomla
ПО должно иметь следующие функции
1. Так как объем данных для обработки большой, то обработка должна идти через прокси-анонимайзеры.
2. Парсинг списка каталогов с подробностями. Добавление новых каталогов. Скрипт будет запускаться по расписанию в cron, либо вручную
3. Вывод каталогов для выбора/отказа парсинга, удаления данных парсинга.
4. Парсинг выбранных каталогов и сохранение на сервере. Запускается в cron, либо вручную.
5. Сохранение данных в структуру сайта.
Оплата только по факту
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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