Написать грамотно SQL запросы

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Закрыт2 заявки92 просмотра

Нужно из базы SMF выбрать 3х самых активных пользователя за сутки. Мне не нужен сам скрипт, мне нужен грамотный sql запрос(ы).

есть таблица smf_messages в ней есть поля id_msg , poster_time (формат 1337611620) , id_member.

думаю труда не состави. Стоимость думаю будет 5 уе.

SQL
13 лет назад
emause
Кор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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