Написать грамотно SQL запросы

Нужно из базы SMF выбрать 3х самых активных пользователя за сутки. Мне не нужен сам скрипт, мне нужен грамотный sql запрос(ы).

есть таблица smf_messages в ней есть поля id_msg , poster_time (формат 1337611620) , id_member.

думаю труда не состави. Стоимость думаю будет 5 уе.